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إحباط تسلل 37 شخصًا من 8 محافظات إلى ليبيا عن طريق سيوة

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إحباط تسلل 37 شخصًا من 8 محافظات إلى ليبيا عن طريق سيوة إحباط تسلل 37 شخصًا من 8 محافظات إلى ليبيا عن طريق سيوة
تمكنت الأجهزة الأمنية بسيوة، من إحباط تسلل 37 من 8 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق سيوة، والقبض عليهم أثناء محاولة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية بسيوة.

وأعلنت مديرية أمن مطروح، عن تسلم قسم شرطة سيوة 37 شخصًا، 15 من المنيا و2 من بنى سويف و11 من الفيوم و2 من أسيوط و4 من الدقهلية و1 من الشرقية و1 من سوهاج و1 من مطروح، وذلك عقب ضبطهم لحين عرضهم على النيابة المختصة .

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى، تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائى، والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم، وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم، وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح .

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