هانى سرى الدين: لن أترشح للانتخابات ومشاركتى فى حوار الأحزاب واجب وطنى

أكد الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمخطط تنمية محور قناة السويس، أنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "مشاركتى فى الحوار مع التيارات السياسية المختلفة لخلق خريطة برلمانية يتم التوافق عليها واجب وطنى".

وطالب "سرى الدين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الأحزاب بتفعيل دورها فى الشارع خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لا يجب أن يكون تواجد الأحزاب فى الساحة مرتبط بالقوائم ومواسم الانتخابات، فذلك يؤثر سلبيا عليها، ولكن عليها أن تكون متواجدة بصفة مستمرة فى كل القضايا التى تشغل المواطن من خلال الإعلام ولا يقتصر وجودها على قضايا بعينها".

- هانى سرى الدين: تكوين قائمة انتخابية موحدة أمر غير وارد ولا مبرر له