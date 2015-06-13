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الداخلية: العثور على جسم غريب بالسكة الحديد يوقف حركة القطارات

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الداخلية: العثور على جسم غريب بالسكة الحديد يوقف حركة القطارات الداخلية: العثور على جسم غريب بالسكة الحديد يوقف حركة القطارات
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أنه ورد لقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة من الخدمة الأمنية المعينة بورش سكك حديد أبى غاطس بوجود جسم غريب على شريط السكة الحديد بنهاية الورش، تم عمل كردون أمنى حول الجسم، حيث تم إيقاف حركة سير القطارات بالخطين الطالع والنازل "القاهرة - الإسكندرية"، والعكس بتلك المنطقة احترازياً .

وبالانتقال والفحص تبين أن الجسم الغريب عبارة عن "عدد 4 أصابع بداخلها مادة برتقالية اللون موصل بها دائرة كهربائية"، تم التعامل معه وتفكيكه باستخدام مدفع المياه تبين وجود آثار لمادة كربونية، "جارى فحصها بمعرفة خبراء المعمل الجنائى"، وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية .

أمر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير لمحضر رقم 8/ 254 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة.
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