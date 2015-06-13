135 مليار ريال تحويلات الأجانب في 2014

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن بند تحويلات العاملين الأجانب في المملكة، ارتفع بنسبة ٥،٧ في المئة خلال 2014، ليصل إلى نحو ١٣٥ مليار ريال وتمثل قيمة تحويلات العاملين الأجانب المقيمين في المملكة إلى دول العالم الأخرى أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة.

وقدر التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط عدد السكان في المملكة في عام 2014، بنحو 30.7 مليون نسمة، حيث يبلغ عدد السعوديين 20.7 مليون نسمة، بينما يمثل غير السعوديين العدد المتبقي بأكثر من عشرة ملايين نسمة.