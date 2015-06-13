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وفاة مواطن في سقوط مقذوف عسكري بجازان

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جازان - واس

    أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى بن عبدالله القحطاني أنه عند الساعة "13:10" من ظهر أمس الجمعة باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية بجوار أحد المساجد بقرية العطايا بمحافظة صامطة في منطقة جازان، عند خروج المصلين بعد أداء صلاة الجمعة.

وبين أن ذلك تسبب في وفاة مواطن وإصابة آخر، إلى جانب تعرض المسجد لبعض الأضرار، فيما تم تنفيذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومعالجة الأوضاع وفق خطط الدفاع المدني المعتمدة.

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