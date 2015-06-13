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فقراءالعالم ينتظرون تعاون مركز الملك سلمان الإغاثي وبرنامج الأغذية

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فقراءالعالم ينتظرون تعاون مركز الملك سلمان الإغاثي وبرنامج الأغذية فقراءالعالم ينتظرون تعاون مركز الملك سلمان الإغاثي وبرنامج الأغذية

    أكدت إرثاين كازين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن دور المملكة المثمر على مر العقود الماضية وشراكته الفعالة مع البرنامج ساعدت على إنقاذ حياة الملايين في جميع أنحاء العالم مشيرة بأنه بناء على طلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سوف يعمل البرنامج مع مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أنشئ حديثا مما يمكننا من تلبية الاحتياجات الغذائية للفقراء في جميع أنحاء العالم.

سنعمل مع مركز الملك سلمان الإغاثي بناء على طلب خادم الحرمين

وأوضحت بأن المملكة هي واحدة من أكبر الجهات المانحة لبرنامج الأغذية العالمي التي تساهم في مكافحة الجوع.. وفي عام 2008، ساعدت المساهمة التاريخية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي على إطعام ملايين الأشخاص المتضررين من أزمة ارتفاع الغذاء.

وأفادت بأن في عام 2014، واصلت المملكة جهودها الإغاثية والإنسانية بتبرعها بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي لتوفير الغذاء للأسر النازحة في العراق، واللاجئين السوريين في دول الجوار، وكذلك اللاجئين من جنوب السودان والصومال.. وقد تعهدت مؤخراً بتقديم تبرع سوف يغطي احتياجات النداء الإنساني لليمن بالكامل بما في ذلك الاحتياجات الغذائية.

وقالت كازين "بسبب الصراعات المستمرة، يواجه الملايين من الناس في منطقة الشرق الأوسط انتكاسات كبرى في مجال الأمن الغذائي، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، مع وقوع المزيد من الناس في براثن الجوع كل يوم، ونحن نسعى في البرنامج إلى مساعدة نحو 24 مليون شخص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

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