بالفيديو - ثنائيتين وهزيمة كارثية لمنتخب مصر بـ3 لقاءات ببرج العرب

يعود منتخب مصر لخوض مباراة رسمية جديدة على استاد برج العرب بالإسكندرية. ملعب، شهد 3 مباريات سابقة للفراعنة.

مصر تستضيف تنزانيا بأولى مبارياتها بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد على استاد برج العرب الذي يحمل ذكريات جيدة للفراعنة بتصفيات المونديال وأخرى سيئة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

عملاق القارة، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات (7 ألقاب)، فاز مرتين من قبل على استاد برج العرب بثنائية، وتلقى خسارة وحيدة كانت قاسية أمام منتخب مغمور هو إفريقيا الوسطى، الذي حرم الفراعنة من المشاركة بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

اللقاء الأول.. 2-0 على موزمبيق

أول لقاء خاضه الفراعنة بثاني أكبر ملعب على مستوى القارة (86 ألف مقعد)، بعد ملعب ساكر سيتي بجنوب إفريقيا، كان في مواجهة فريق موزمبيق بمستهل مشواره بتصفيات كأس العالم 2014 مع المدرب الأمريكي بوب برادلي.

هدفان أحرزهما محمود فتح الله ومحمد زيدان منحا الثلاث نقاط الأولى للمنتخب في مشوار لم يكتمل نحو مونديال البرازيل.

اللقاء الثاني.. كارثة إفريقيا الوسطى

المباراة الثانية لمنتخب مصر على ملعب برج العرب كانت أمام إفريقيا الوسطى. مواجهة كانت تبدو سهلة للفراعنة في طريقهم للعودة لكأس أمم إفريقيا التي غابوا عنها في نسخة 2012 بغينيا الاستوائية والجابون.

خسر منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كان متقدما 2-1. أحرز الهدفين محمد زيدان ومحمد صلاح، وفشل الفريق في بلوغ النهائيات القارية للمرة الثانية على التوالي بعدما تعادل مباراة العودة 1-1.

اللقاء الثالث.. 2-1 على زيمبابوي

آخر مباراة خاضها المنتخب على ملعب برج العرب كانت في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2014 التي انطلق فيها الفريق بشكل أكثر من رائع بجمع 6 نقاط من أول مباراتين.

قذيفة حسنى عبد ربه من ركلة حرة وركلة جزاء ترجمها محمد أبو تريكة منحتا الفراعنة انتصارا بنتيجة 2-1 على زيمبابوي بحضور 10 آلاف متفرج تقريبا.