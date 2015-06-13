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فضل يكشف - عندما أضاف الاتحاد السكندري عاما على عقده دون علمه

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فضل يكشف - عندما أضاف الاتحاد السكندري عاما على عقده دون علمه فضل يكشف - عندما أضاف الاتحاد السكندري عاما على عقده دون علمه

حكى محمد فضل مهاجم المقاولون حاليا ولاعب الأهلي السابق قصة غريبة مع ناديه الأسبق الاتحاد السكندري بسبب عقده مع زعيم الثغر.

وحل محمد فضل ضيفا على محمد بركات في برنامجه على قناة Ten وحكى فيه القصة.

وقال فضل "بعد الرحيل عن الأهلي في أول مرة تعاقدت مع الاتحاد السكندري ووقعت على العقود يوم زفافي، وكان الاتفاق أنه 6 أشهر".

وأضاف "بعد انتهاء الفترة كنت أتفاوض مع كاظمة الكويتي واتفقت معهم على الانتقال إليهم لكن عندما ذهبت إلى اتحاد الكرة وجدت أن عقدي سنة ونصف".

وتابع "من فعل ذلك كان نادي الاتحاد ورئيسه وقتها عفت السادات.. وقعت على العقود دون أن أنظر للتفاصيل كما كنا نفعل مع الأهلي لكنهما كانت المرة الأخيرة التي أفعل فيها هذا الأمر".

وأردف "جلست مع مسؤولي الاتحاد السكندري ووقتها كان الزمالك يحاول ضمي، واتفقنا أنه لو رحلت لفريق داخل سنظل بالعقد الموثق سنة ونصف لكن لو لخارج مصر سأرحل مجانا".

وأضاف "وكتبنا تعهد وكان معي والدي وهو رئيس محكمة الاستئناف وبالفعل انتقلت إلى كاظمة مباشرة.. كثيرون حذروني من الإيقاف لكنني قدمت الورقة لاتحاد الكرة وانتهت".

وأكد فضل أن هذه كانت المرة الأخيرة التي لم يصغ فيها عقده خاصة وأنه خريج كلية الحقوق.

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