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محمد الزرعوني: إرث خيري لزايد الخير

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محمد الزرعوني: إرث خيري لزايد الخير محمد الزرعوني: إرث خيري لزايد الخير

قال محمد الزرعوني مدير فرع الهلال الاحمر في دبي ان توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات انسانية عاجلة للشعب اليمني الشقيق تأتي امتدادا للارث الخيري الذي خلفه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وضع اللبنات الاولى للعمل الاغاثي والانساني للدولة، حتى غدت رائدة في هذا المجال، وسباقة في اغاثة الملهوف والمحتاج، ليس على المستوى الداخلي، او الاقليمي، وانما على مستوى العالم.

كما اكد الزرعوني ان دولة الامارات تربطها علاقات اخوية متينة مع شقيقتها اليمن، خصوصا الدين واللغة والجيرة والدم والاصل، وان تلك الدولة بحاجة ماسة لوقوف دول الخليج العربي الى جانبها في المحنة التي تمر بها في الوقت الراهن«.

وأضاف: الامن الغذائي والصحي جزءان لا يتجزءان من الامن والاستقرار في اليمن، وما هذه المساعدات الانسانية الا امتداد للمساعدات الامنية والعسكرية التي قدمتها الامارات لليمن للخروج من محنتها».

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