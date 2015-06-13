علاء مرسى يختار 96 من الموهوبين لتكوين فرقة للمسرح والسينما بكفر الشيخ

أكد الفنان علاء مرسى ابن محافظة كفر الشيخ، أنه اختار 96 من الموهوبين فى محافظة كفر الشيخ ضمن فرقة الموهوبين للمسرح والسينما، الذين تم اختيارهم من بين 160 من المتقدمين على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وأضاف مرسى فى تصريحه لليوم السابع، أن فرقة الموهوبين للمسرح والسينما ستقدم عروضا متعددة ضمن مشروع فنى "تياترو الأقاليم"، وستقام العروض على المسرح المدرسى بمدينة كفر الشيخ خلال شهر أغسطس المقبل يسبقها البروفات فى شهر يوليو.

وقال مرسى إنه ترأس لجنة اختيار الموهبين والتى تكونت من السيد عبد المجيد عضو مجلس إدارة فرق الموهوبين وناصر يونس عضو مجلس إدارة فرق الموهوبين ومحمد كامل مشرف عام فرق الموهوبين على مستوى الجمهورية ومحمد العافى، وتم اخيار الموهوبين من خلال تقديمهم مواقف درامية يؤدونها بحضور وفاء عبد الله المدير العام التنفيذى بمديرية التربية والتعليم.