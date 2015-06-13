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بالصور.. إقبال كبير من المواطنين على تجربة الترام السياحى بالإسكندرية

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شهد الترام السياحى، أمس الجمعة، إقبالا شديدا من المواطنين، وهو الترام المخصص "مقهى سياحى متنقل" لإقامة الاحتفالات كنموذج جديد لم يطبق من قبل، وذلك بعد رفع كفاءة المحركات والكهرباء وتحسين مظهرها وتجهيزها، لتكون مقهى لاستقبال المناسبات السعيدة.

وأشار الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، إلى أن هذه التجربة إضافة جديدة للوسائل المعتادة، مؤكدا أنها لن تمس من قريب أو بعيد وسائل المواصلات المعتادة، بل هى لخلق وسيلة إضافية لراغبى ارتياده، وهى أيضا وسيلة لخلق مصدر دخل إضافى لتطوير المرفق الحيوى.

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، إن المرفق قد قام خلال ٣ أشهر بزيادة عدد العربات بعد رفع كفاءة محطة الكهرباء والعمال والقضبان والعربات من الإمكانيات الذاتية، إلى حين انتهاء التفاوض مع الهيئة الفرنسية بشأن الحصول على ٣٥٠ مليون يورو، المخصصة لتطوير هذا المرفق المهم.

وشارك محافظ الإسكندرية المواطنين فرحتهم بهذا التطوير لوسيلة مهمة من وسائل المواصلات، خاصة مع بداية فصل الصيف، والتى ستكون متنزها جديدا للسكندريين وغيرهم وصاحبت هذه الاحتفالات الموسيقى العسكرية.

واقترح المحافظ وضع ملصقات على العربة لدعوة المواطنين للمشاركة بالاحتفال، ووضع مكتبة صغيرة كدعوة لنشر الثقافة، كما أشاد بالمجهود المبذول من قبل الهيئة لتطوير شبكات الترام ومدى اهتمامهم بالتفاصيل بما فيها تطوير المحطة.

إقبال المواطنين على عربة الترام الجديدة -اليوم السابع -6 -2015
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إقبال المواطنين على عربة الترام الجديدة

محافظ الإسكندرية يستقل العربة الجديدة -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ الإسكندرية يستقل العربة الجديدة

ازدحام المواطنين أمام الترام -اليوم السابع -6 -2015
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ازدحام المواطنين أمام الترام

المواطنون يعربون عن فرحتهم بالتقاط الصور -اليوم السابع -6 -2015
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المواطنون يعربون عن فرحتهم بالتقاط الصور

الموسيقى العسكرية تشارك المواطنين الاحتفال -اليوم السابع -6 -2015
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الموسيقى العسكرية تشارك المواطنين الاحتفال


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مصر 365

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