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جثمان طارق عزيز وزير خارجية "صدام حسين" الأسبق يصل إلى عمان

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جثمان طارق عزيز وزير خارجية "صدام حسين" الأسبق يصل إلى عمان جثمان طارق عزيز وزير خارجية "صدام حسين" الأسبق يصل إلى عمان
وصل إلى عمان منتصف الليلة جثمان طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقى فى عهد الرئيس الراحل صدام حسين على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "عمون" المستقلة.

ووفقا للوكالة، فإنه سوف يصلى على جثمان عزيز بعد ظهر غد السبت فى كنيسة العذراء الناصرية للآتين بعمان ثم سيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير فى مقابر محافظة مأدبا الأردنية.

يشار إلى أن الأردن كان قد أعلن السبت الماضى موافقته على دفن عزيز "79 عاما" داخل أراضيه بطلب من عائلته التى تقيم فى المملكة منذ العام 2003.
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