العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بقرية الزهايرة بالدقهلية

عثر أهالى قرية الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سعيد عمارة مدير مباحث المديرية ببلاغ من أهالى قرية الزهايرة بصدور رائحة كريهة من داخل أحد المنازل بالقرية، وعلى الفور انتقل الرائد محمد طمان رئيس مباحث المركز إلى مكان البلغ وتبين وجود جثة لسيدة مسنة تدعى رجاء السيد فى حالة تعفن، وبالفحص المبدئى تبين أنها وفاة طبيعية وجارى تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.