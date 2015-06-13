حظك اليوم السبت 13 – 6 - 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لمواليد برج "الجوزاء" على المستوى العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج "الأسد" يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 13 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>برج الحمل يميل إلى عيش حياة المغامرة ويرغب فى أن يكون محل اهتمام الجميع، مواليد البرج متحمسون لأهدافهم، امرأة برج الحمل متهورة جدا ولا تستطيع التحكم فى تصرفاتها فى أوقات معينة، عادة ما تنتهى هذه الأفعال بالندم.>نصيحة لامرأة برج الحمل عدم التهور حتى لا تخسر الكثير، فهى امرأة ممتازة لكن يجب عليها الحذر من أفعال قد تخلق لها مشاكل.>امرأة برج الثور خجولة، ولكنها فى نفس الوقت تعشق الأصدقاء وتتعامل معهم مثل أفراد أسرتهم، ويمكن الاعتماد عليها فى أى وقت فهى فراشة اجتماعية بحق ويحبها الجميع، ورغم خجلها فإنها تزيين ولا تخشى أحد فى الظهور بهذا التزين.> الهالة التى تفرض من حولك استغليها لفعل أشيائك الجميلة التى تنشديها، هناك فرصة جيدة لفعل ذلك.>امرأة الجوزاء مستقلة تماما، لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها تحت الضغط أو أى قواعد، التغيير والحرية هى غاية تسعى إليها امرأة الجوزاء لأنها تتنفس الحرية، ولكنها غير منفلتة وتفعل ما هو جميل مستقلون للغاية والحرية أمر ضرورى.>قد يفهمك البعض بالخطأ، أنت إنسانة جميلة ولا تلتفتى للآراء التى تصفك بعكس ذلك، أنت مقدرة من الحبيب.>امرأة السرطان هى المرأة المثالية للرجل رومانسية تعشق الهدوء وتحب الاستقرار، قديمة الطراز فى الحب ولكنها متجددة فى حياتها العامة، وتقدم هى على اختيار الرجل الذى يعطيها ما تريد.> يتمنى كل الرجال الارتباط بك فأنت هدية الرجل من الله، وحياتك فى الغالب تكون هادئة ومريحة.>مواليد برج الأسد لديهم القدرة على رفع الروح المعنوية للمحيطين بهم، حماسهم يجذب الناس، مولود الأسد متوازن فى علاقاته مع الآخرين، ينجحون فى أعمالهم ولا ينظرون للوراء ويتطلعون إلى المستقبل.> أنت شخصية مهمة فى حياة من حولك، ويحاول كل من يعرفك الارتباط بك فى عمل أو علاقة مصاهرة لأنك تأخذ بيد من تتعامل معهم لأعلى.>رجل العذراء حساس. لديه احترام هائل للمرأة ويعاملها معاملة حسنا، يحب المرأة التى تثير العواطف لأنه لا يرغب فى التعبير عن مشاعره الخاصة، وهذا يؤدى دائما إلى فشل علاقاته العاطفية بسرعة، لكنه ناجح فى عمله.>تسعى النساء للارتباط بهذا الرجل لأنه يقدرها، ولكن عليها أن تعرف أن دواخل هذا الرجل صعبة لكنه فى النهاية رجل مثالى.>مولود برج الميزان شخصية قيادية يستطيع التأثير فيمن حوله، بالرغم من ذلك فإن أعماله متعثرة نتيجة لعدم التخطيط الجيد.>حاول تنظيم أوقاتك وخطط لما هو آت جيدا حتى تستطيع الوصول إلى النجاح.>مواليد برج العقرب مستقلون، قادرون على إنجاز أى شىء، يعيشون فى الواقع وغير حالمين، دائما ما يطلبوا من الشريك الاهتمام بهم لأن أعمالهم تشغلهم، وبناء مستقبلهم يشغلهم عن أى شىء.>بالرغم من نجاحك فأنت تواجه مشاكل فى علاقتك بالشريك حاول جاهدا اجتذابه بطرق مبتكرة لأن طريقتك تقليدية لا تتوافق مع نجاحك العملى.>مواليد برج القوس يقدرون الصداقة، وهم إيجابيون ولهم صداقات ممتازة وقلوبهم الرقيقة من شأنها أن تفعل أى شىء للتأكد من صديق سعيد، ولكن الغيرة تؤثر على علاقاتهم سواء الصداقة أو الحب رغم مشاغلهم بالآخرين فهم ناجحون فى أعمالهم.>أنت شخصية إيجابية جدا، ولكن تجنب الأشياء التى تفقدك هذه الإيجابية فى أوقات غضبك، عملك يحتاج إلى وقفة جادة.>غالبا ما يظهر مولود برج الجدى وكأنه حزين وشديد اللهجة فى تعامله مع الآخرين وذلك لأنه كثيرا ما يكون منضبط وصاحب مسئولية، فهو شخصية محيرة للمتعاملين معه لكنه فى النهاية شخصية محبوبة.>حاول أن تخرج فى رحلة لتغيير الأجواء، واصطحب أصدقاءك وأحبابك، لتفوز بعطلة رائعة تغيير من حالتك الحزينة.>مواليد برج الدلو يعشقوا الاستقلال، وينشدون الحرية دائما، ولكنهم فى نفس الوقت أصحاب علاقات مهمة وأعمال ناجحة ولكن علاقاتهم العاطفية تحتاج إلى تنشيط، لكن ما يهمه الرفاهية.> حاول أن تنشط علاقتك العاطفية حتى لا تسوء للدرجة التى لا تستطيع معها ادراك الموقف.>مولود برج الحوت خلاق للغاية، وبالرغم من ثقته بنفسه فأنه فى بعض الأوقات يفقد هذه الثقة لعدم نجاحه فى المجالات التى يعشقها الكتابة أو التمثيل، لكنه فى الحب رومانسى حالم.>من أهم الشخصيات التى يرغب الآخرين فى الارتباط بهم اجتماعيا وعاطفيا، لكن لك وجهة نظر فى اختياراتك وغالبا تكون موفقة.