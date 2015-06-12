تعرفي على ما يضر ابنك قبل الوقوع في الخطأ

هل تلتقط عيناك دائمًا أي تغيرات تطرأ على سلوك ابنك أو ابنتك المراهقة؟ إلى أي مدى تثقين بهما؟ وهل تعرفين جيدًا سلوكيات أصدقائهما؟

آخر صيحات الإنترنت، أو آخر ما توصل إليه المزاج العالي و«الهيبرة» كما يسمونها و«ظبط الجمجمة»، وذلك من قبيل «الروشنة» والتماشي مع إيقاع العصر، فأين أنت من تصرفاتهم.

حتى تتعلمي ثقافة التعاطي للمخدرات كما يعرفها الجيل الحالي، تدرج لك الباحثة هبة فتحي النادي المعيدة بقسم علم النفس بآداب عين شمس المعلومات التالية:

أنواع المخدرات

1- المهبطات، منها مهبطات ذات أصل طبيعي مثل الأفيون، والمورفين، ومهبطات نصف تخليقية مثل الهيروين، والأتروفين، ومهبطات تخليقية مثل المنومات.

2- المنشطات، منها طبيعية مثل الكوكايين، والقات، ومنها تخليقية مثل الأمفيتامينات.

3- المهلوسات، منها طبيعية مثل حبوب مجد الصباح، والإيبوجين، والمسكالين، ومهلوسات نصف تخليقية مثل عقار pcp.

4- الكحوليات، وتنقسم إلى مشروبات مقطرة مثل الويسكي، والفودكا، والعرق، ومشروبات غير مقطرة مثل البيرة، والنبيذ.

5- الحشيش، والتبغ أو النيكوتين، والمستنشقات مثل البنزين، ومجفف الطلاء (الأسيتون) والكولا (الغراء).

طرق استخدامها

1- الهيروين: يعرف بين المتعاطين باسم جيزة وbs، وسودا بلابل، وفانيليا.

طرق التعاطي: بالشم أو الشد، حيث يتم صفه في خطوط بواسطة موس على ورقة مستقيمة، أو لوح زجاجي ثم يستنشق بواسطة أنبوبة مثبتة في فتحة الأنف، أو يتم حرقه على ورق فويل فوق لهب شمعة أو ولاعة وتستنشق الأبخرة المتصاعدة منه، أو عن طريق الحقن، حيث يذاب في ماء، ويضاف إليه بضع قطرات من الليمون ثم يحقن في الوريد.

آثاره: سيشعر المتعاطي بالدوخة لأول مرة، وبثقل في اللسان، ويصاب بالغثيان، والحر، والإمساك المزمن مع الشعور بالآم في جميع أجزاء الجسم.

أعراض السحب: أي عند انسحاب المخدر من الجسم يصاب بنزلات برد، وآلام في العظام والعضلات، وتدمع في عينيه، والزكام، ويشعر باللهفة للتعاطي مرة أخرى، وتستمر هذه الأعراض من يومين إلى خمسة أيام.

تحليل البول: لو أصابتك شكوك أن ابنك يتعاطى أي مخدر، فالجئي لتحليل البول حيث يستمر وجود الهيروين بالبول لمدة يومين بعد تناول الجرعة.



2- المهدئات والمنومات: وتعرف بأسماء أبو صليبة، وصلايب، وأبو زمبة.

طرق التعاطي: تؤخذ الأقراص عن طريق الفم، أو تذاب وتؤخذ عن طريق الحقن.

آثارها: يصبح شكل المتعاطي وكأنه نعسان، ويشرب الشاي بكثرة، وزيادة معدل التدخين، يترنح في المشي ويرغب بأي سلوك عدواني، وقد ينام لفترات تصل لأكثر من 24 ساعة متصلة، وينخفض ضغط دمه لحد فقدانه وعيه مع صعوبة في التنفس.

أعراض السحب: القلق، والأرق، والتوتر العصبي، ورعشة في اليدين مع تشنجات شديدة تستمر عدة أيام؛ حتى يتم سحب العقار من الجسم.

تحليل البول: يستمر الظهور في البول من يومين إلى ثلاثة أيام.

3- الحشيش: يعرف باسم شوكولاته، أو هاشودفان وزيت.

طرق التعاطي: يخلط بتبغ السجائر، ويعرف باسم جوان، أو يخلط بالمعسل ويدخن مع الجوزة، أو يخلط مع الشوكولاتة أو القهوة ويؤكل.

آثاره: الاسترخاء، والشعور بالسعادة، وإحساس بالقلق وأحيانًا الهلوسة والثرثرة وكثرة الكلام ببطء، وزيادة الشهية للطعام، ومع كثرة الاستعمال يؤدي إلى حدوث الالتهاب الشّعَبي المزمن، والسعال، وسرطان الرئة.

أعراض السحب: ضعيفة وغير مؤلمة

تحليل البول: يستمر ظهور الحشيش في تحليل البول من يومين إلى ثلاثة أيام في حالة الاستعمال العابر، أما في حالة الاستعمال المستمر لمدة طويلة فيستمر ظهوره لمدة 25 يومًا.

4- البانجو: يعرف باسم عشب العته، وعرانيس، وسنجو بلابل.

طرق التعاطي: يتم لفه مع تبغ السجائر والجوزة، ويعرف باسم يكبوك.

آثاره: التهدئة الزائدة، واحمرار العينين، وفقدان الإرادة، والقدرة على التصرف، والشعور بالخطر.

أعراض السحب وتحليل البول: مثل الحشيش تقريبًا.

5 - المذيبات العضوية والمستنشقات: مثل البنزين، والتنر، وأنواع الإسبراي مثل مثبت الشعر، وغاز البيوتان الذي يستخدم لملء الولاعات.

آثارها: الشعور بالدوخة، وثقل اللسان، وبطء الحركة، وأحيانًا يؤدي الاستعمال المتواصل إلى حالات من ضمور المخ.

أعراض السحب: ضعيفة وسريعة ولكنها لا تظهر في تحليل البول.

6- المهلوسات: مثل عقار lsd أسيد، واستمبات، وبرشام الصراصير.

طرق التعاطي: تؤخذ الأقراص عن طريق الفم.

آثارها: يكون إدراك المتعاطي للوقت غير طبيعي كأن تبدو له الدقائق وكأنها ساعات مع ارتفاع في درجة حرارته، وعدم نومه، وجفاف فمه.

أعراض السحب: ضعيفة، ولا تظهر في البول.

7- المنشطات: ومنها المكس، أو ما يسمى تفاحًا، أو كيس الحرامية.

طرق التعاطي: بالحقن عن طريق الوريد، وتحتوي الحقنة الواحدة على 13 سم، ويصل سعر السنتيمتر الواحد إلى 30 جنيهًا.

آثارها: عدم الحاجة إلى النوم، والقلق الشديد، والعصبية لأتفه الأسباب مع زيادة في ضربات القلب، والعرق الغزير، ومن الممكن نقل فيروس الإيدز، والكبد الوبائي، وغيرهما من أمراض الدم في حالة استخدام الحقن الملوثة لأكثر من شخص، وقد يؤدي أيضًا لانتشار الدمامل، والبثور، والتهابات الأوردة، والجلطات.

أعراض السحب: اكتئاب شديد، ومن الممكن التفكير في الانتحار.

تحليل البول: يستمر ظهور العقار بالبول لمدة 30 يومًا.