للحامل.. 10 نصائح لارتداء ملابس الصيف

يعدُّ فصل الصيف من أصعب فصول السنة التي تمرُّ بها المرأة الحامل؛ لارتفاع درجة الحرارة، وفي السعوديَّة خاصة تزيد هذه المشكلة؛ فبالإضافة لارتفاع درجة الحرارة المعروفة بها المنطقة، هنالك ملابس الحجاب التي قد تفاقم من المشكلة على الحامل وترهقها أكثر. المصممة زوات فلمبان ترشدك لما يريحك ويخفف الحر عنك من الملابس.

ـ اختاري فستاناً فضفاضاً من قماش خفيف لا يثقل من وزنك أو يعيق من حركتك، وتجنبي الفساتين أو الملابس الضيقة، التي قد تضايقك وتصعب عليك التنفس؛ خاصة أنَّ هناك سيدات يشعرن بضيق التنفس في الأشهر الأخيرة.

ـ بعض الحوامل يرتدين مشدات من أنفسهنَّ، وهذا تصرف خاطئ جداً، دون استشارة الطبيب.

ـ لا ترتدي الصدريَّة المدعمة أو الضيقة، وارتدي حمالات الثدي الواسعة طوال فترة الحمل، حتى في المناسبات.



ـ يجب مراعاة زيادة المقاس في الصدريَّة كل شهرين؛ تناسباً مع زيادة كبر حجم الثدي والبطن، فأنت تشعرين بآلام مستمرة، بعضها في الصدر بسبب امتلاء وتهيؤ الثديين للحليب، والحمالات الواسعة تقلل من تهدلهما بعد الولادة.

- يجب أن يكون القماش 70% منه مصنوعاً من القطن وليس مائة بالمائة؛ لكيلا ترخص الخامة أو القطن المدمج بالشاش، ولا أنصح بالبطانة داخل الجلابيَّة أو الفستان.

- تفنني في الطبقات الخارجيَّة، مثل الشيفونات الطبيعيَّة، وتجنبي الشيفون الصناعي للفستان.



- احرصي على ارتداء الألوان الزاهية الفاقعة في فصل الصيف، كالفوشيا والفستقي والبنفسجي الزاهي والأصفر؛ التي تمنحك الحيوية، وتزيد من شعورك بالسعادة.

- لتكن قصة جلابيتك مخصرة من تحت الصدر «أمبير»؛ كي لا تضايق بطنك وتبرزه كثيراً.

- اختاري الظهر المفتوح بقصة السبعة بأزرار ظاهرة، أو خفيَّة، وفساتينك فساتين قصيرة بأكمام قصيرة، أو بكتف مفتوح وكتف طويل بتوريدات بسيطة وناعمة،

- للسهرة ارتدي الفساتين والجلابيات الطويلة المطرَّزة على الأكتاف أو المطرَّزة بتطريزات خفيفة على مدى الفستان.

لتتجنبي الحساسية

- ابتعدي عن أقمشة الصوف والساتان والدانتيل الخشن والقطيفة والأقمشة المصنوعة من المشتقات البتروليَّة، مثل البولي إثيلين، والبولي بروبيلين، وبولي إيستير؛ فهي محسسة للأجسام الحساسة، وتزيد من التعرُّق، وتحفِّز البشرة على الهيجان والحكة.

- احرصي على نظافة ملابسك، وغسل كل قطعة جديدة قبل ارتدائها، خاصة الداخليَّة؛ حتى لا تتعرضي للحساسيَّة.

- ارتدي القطنيات والإستريتشات الخفيفة الباردة التي لا تزيد من حرارة الجسم، بل تمتصها وتبردها، كما أنَّها خفيفة جداً ولا تسبب الثقل.