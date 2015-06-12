9 ملايين دولار مساعدات أمريكية للعراق بعد اجتماع بايدن مع الجبورى

قال البيت الأبيض إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى اجتمع اليوم الجمعة مع رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى وأعلن عن تقديم مساعدات أمريكية إضافية للعراق بقيمة تسعة ملايين دولار.

وأضاف البيت الأبيض أن الاجتماع تناول الحرب المستمرة ضد مسلحى تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق، وقدمت الولايات المتحدة مساعدات للعراق بقيمة 416 مليون دولار منذ عام 2014 .

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