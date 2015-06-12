جثمان طارق عزيز يغادر بغداد فى طريقه إلى الأردن

أفادت فضائية "العربية" فى نبأ عاجل لها اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها أن جثمان طارق عزيز وزير خارجية صدام حسين الأسبق فى طريقه إلى الأردن الآن.

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على نقل جثمان عزيز إلى الأردن بعد تعهد عائلته بعدم إقامة مراسم جنائزية له على أن يتم تشييعه من المطار إلى المقبرة مباشرة، وأن لا يكون هناك تجمع لأنصار حزب "البعث" العراقى المنحل فى مراسم التشييع.

يذكر أن مستشفى الناصرية التابع لمصلحة السجون العراقية أعلن بعد ظهر يوم الجمعة الماضى، وفاة طارق عزيز إثر تدهور مفاجئ لحالته الصحية، عن عمر يناهز 79 عاما.. وذكرت إدارة المستشفى - فى بيان صحفى - أن طارق عزيز وافته المنية بمستشفى الحسين التعليمى الذى نقل إليه وسط مدينة الناصرية جنوبى العراق عقب إصابته بذبحة صدرية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية العليا فى العراق أصدرت فى 26 أكتوبر 2012 حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق عزيز فى قضية تصفية الأحزاب الدينية، بعد أن أصدرت، فى 3 مايو 2011 حكما بالسجن المؤبد بحقه فى قضية جرائم الإبادة الجماعية.. وكان يقبع فى سجن الناصرية بانتظار تنفيذ حكم الإعدام به والمقر من قبل المحكمة الجنائية العليا على خلفية تهم بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية فى النظام السابق.

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