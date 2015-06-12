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وزير الاستثمار: الشركات بدأت تفعيل العقود الموقع عليها فى مؤتمر شرم الشيخ

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وزير الاستثمار: الشركات بدأت تفعيل العقود الموقع عليها فى مؤتمر شرم الشيخ وزير الاستثمار: الشركات بدأت تفعيل العقود الموقع عليها فى مؤتمر شرم الشيخ
قال الدكتور أشرف سلمان، وزير الاستثمار، إن العقود التى وقعت فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى فى شرم الشيخ بدأ عملها فعليًا.

وأضاف وزير الاستثمار أن أغلب تلك المشروعات معلقة بشروط وليست مذكرات تفاهم وتبلغ قيمتها 55 مليار دولار.

وأكد وزير الاستثمار فى المؤتمر التمهيدى الذى عقد اليوم بأحد فنادق الغردقة بحضور محافظى إقليم الصعيد ووزيرى الزراعة والتنمية المحلية، أنه من ضمن تلك العقود 43 مليار دولار فى مجال الكهرباء و21 فى مجال البترول، مؤكدًا أن أولى الشركات الموقعة التى بدأت فى العمل برتش بتروليم وذلك فى مجال البترول.

وتطرق عن الصندوق السيادى فى مؤكدًا أن فكرة الصندوق السيادى مطبقة فى أغلب دول العالم وذلك مخصص للمشاريع الكبرى فى الدول.

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مصر 365

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