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مدرب بالسيرك القومى: نتعامل مع "مزرعة حمير الفيوم".. والأسود "من غير أكل"

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مدرب بالسيرك القومى: نتعامل مع "مزرعة حمير الفيوم".. والأسود "من غير أكل" مدرب بالسيرك القومى: نتعامل مع "مزرعة حمير الفيوم".. والأسود "من غير أكل"
أكد مدحت كوته مدرب الأسود بالسيرك القومى، أنه يتعامل مع مزرعة ذبح الحمير الموجودة على طريق الفيوم، من أجل تغذية 60 أسدا ونمرا فى السيرك القومى بالعجوزة و15 مايو، مشيراً إلى أن الأسود تستهلك 30 حمارا يوميا لتغذيتهم.

وقال "كوتة" فى مداخلة هاتفيه مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، إن الدولة تعلم أن السيرك القومى يغذى أسوده على لحوم الحمير بناء على تعاقد بينه وبين الدولة على فقرة الحيوانات المفترسة، مضيفاً "سعر الحمار يصل لـ 200 جنيه وهو إما حمار عجوز أو إيده مكسورة، أما الحمار السليم فمبلغه عال".

وتابع: "عقد التغذية يمنحنى تصريح بتغذية الأسود من لحوم الحمير، وأقوم بذبح الحمير فى المزرعة اللى على طريق الفيوم حيث لا يوجد مكان بالسيرك لذبحها"، مشيراً إلى أن المزرعة تحت الإنشاء وأن صاحبها تقدم لاعتماد أوراقها من وزارة الزراعة قبل الواقعة بيوم، مستطرداً: "الحيوان دى ما اكلتش من يوم الواقعة، طيب هانعمل إيه".


>مفاجآت جديدة فى قضية "مزرعة الحمير" بالفيوم.. صاحب المزرعة استعان بجزارين من الجيزة وكرداسة بأجور مجزية.. ولودر يومى يدفن رؤوس وأرجل الحمير..وشواهد عديدة تنفى ادعاء صاحبها بتوريد اللحوم للسيرك

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