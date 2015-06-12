إحباط تهريب 3 أطنان من مخدر البانجو بنفق الشهيد أحمد حمدى فى السويس

أحطبت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدى محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو بلغت 3 أطنان، مساء اليوم كانت قادمة من شبه جزيرة سيناء إلى السويس، بعد اخفائها فى مضخات هواء محملة على متن سيارة نصف نقل.

كان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس قد أمر بتشديد اجراءت التأمين بالطرق الإقليمية التى تربط بين السويس ومحافظات القاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وكذلك توسيع دائرة الاشتباه وتشديد إجراءت التفتيش للعابرين النفق خاصة القادمين من شبة جزيرة سيناء.

ووردت معلومات للعقيد محمد تامر رئيس مباحث النفق، تفيد باعتزام مهربين نقل كمية من مخدر البانجو من شبه جزيرة سيناء، إلى السويس تمهيدا لتوزيعها بمحافظات القاهرة الكبرى، مستخدمين سيارة نصف نقل.

عقب التأكد من صحة المعلومات تم تقنين الإجراءات، وتشكيل فريق بحث بإشراف العميد إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية، وفرض عدة أكمنة بالمدخل الشرق للنفق.

وتمكن الرائد عبد الله عصام بمساعدة أفراد الشرطة من ضبط السيارة، وبفحصها تبين وجود عدد كبير من لفافات البانجو، حيث عمد المهربين إلى إخفاء الشحنة داخل مضختين للهواء بطول 3 أمتار، وعثر على 150 لفافة بانجو وزنت الواحدة 20 كيلو بأجمالى وزن 3 أطنان، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.