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مؤسسة مجدى يعقوب: أجرينا 826 عملية قلب خلال عام ونستقبل 15 ألف مريض سنويا

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مؤسسة مجدى يعقوب: أجرينا 826 عملية قلب خلال عام ونستقبل 15 ألف مريض سنويا مؤسسة مجدى يعقوب: أجرينا 826 عملية قلب خلال عام ونستقبل 15 ألف مريض سنويا
أكدت أنيسة حسونة المديرة التنفيذية لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، إن جميع الإجراءات العلاجية داخل المؤسسة تتم بالمجان، بدءً من دخول المريض ومروراً بإجراءات القسطرة والأشعة والدعامات وفترة النقاهة حتى خروج المريض، قائلة: "المريض لا يضع يديه فى جيبه من أول دخوله حتى خروجه نهائياً".

وأضافت "حسونة" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" إن أزمة المسئولية الاجتماعية تكمن فى صعوبه حصول المواطن على دخله وبالتالى يبحث عن الثقة المتبادلة مع الجهات الخيرية الموثوق بها.

وأوضحت أن المؤسسة قامت بإجراء 826 عملية قلب مفتوح بنهاية عام 2014 مقارنة بـ 742 عملية بعام 2013 مشيرة إلى أن المركز يستقبل حوالى 15 ألف مريض سنوياً .


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