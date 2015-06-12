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مدير أمن الشرقية: "قاتل شهيد الأمن الوطنى مارق موتور خارج عن القانون"

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مدير أمن الشرقية: "قاتل شهيد الأمن الوطنى مارق موتور خارج عن القانون" مدير أمن الشرقية: "قاتل شهيد الأمن الوطنى مارق موتور خارج عن القانون"
وصف اللواء المليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، قاتل الشهيد ضابط الأمن الوطنى الرائد محمد الألفى، والذى استشهد صباح اليوم الجمعة، بالموتور المارق الخارج عن القانون، مشيراً إلى أن هناك 6 من المصابين بين الحياة والموت خلاف المتوفين الثلاثة الذين فارقوا الحياة على خلفية تسبب سليمان نصر الله السيد، أمين الشرطة، فى مشاجرة جزيرة السعادة بمركز الزقازيق.

وأضاف "فتوح" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه المحامى خالد أبو بكر عبر فضائية "اليوم"، قائلاً:"الشهيد بيجرى علشان يجيب حق البلد.. لا يوجد فرق بين الأمن السياسى أو الجنائى اليوم كون الجميع يسعى فى صف واحد لضبط الأمن وعودة الاستقرار للبلاد".


>- تشييع جثمان ضابط الأمن الوطنى شهيد الواجب بجنازة عسكرية فى قريته بالشرقية
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