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بالصور.. أهالى المدرس قتيل الشرقية يقطعون الطريق لتأخر الطبيب الشرعى

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تجمهر العشرات من أهالى مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أمام مستشفى أبو كبير العام، اعتراضًا على تأخر الطب الشرعى، فى تشريح جثمان المدرس "السيد فتحى جمعان"، الذى قُتِلَ على يد ملثمين مساء اليوم.

بدأ تجمّع أقارب المدرس أمام مشرحة مستشفى أبو كبير، انتظارًا لوصول الطبيب الشرعى، لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وفور علم الأهالى بعدم حضور الطبيب الشرعى، ونقل الجثمان إلى مستشفى الأحرار تجمهروا أمام بوابة المشرحة، لمنع خروج الجثة، وأشعلت مجموعة من أقارب المتوفى النيران فى إطارات السيارات، وغلق الطريق العام بأبو كبير- الزقازيق أمام المستشفى.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>ملثمون يقتلون مدرسا معروفا بتصديه لمسيرات الإخوان بالشرقية

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