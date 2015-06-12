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شيخ الأزهر لولى عهد بريطانيا: الإسلام برىء من الجماعات الإرهابية المتشددة

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شيخ الأزهر لولى عهد بريطانيا: الإسلام برىء من الجماعات الإرهابية المتشددة شيخ الأزهر لولى عهد بريطانيا: الإسلام برىء من الجماعات الإرهابية المتشددة
قال الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال لقائه الأمير تشارلز ولى عبد بريطانيا اليوم الجمعة، إن الإسلام برىء من الجماعات المتشددة التى تتخذ من الدين ستارا لتنفيذ عملياتها الإرهابية .

وأضاف الطيب حسب بيان عن الأزهر، أن اللقاء الذى جمع بين الإمام الأكبر وولى عهد بريطانيا، استعرض المواقف الإيجابية للأخير فى تضامنه مع المسلمين لنشر الفكر الإسلامى الصحيح فى المجتمعات الغربية.

وأضاف البيان أن الأمير تشارلز أعرب عن تقديره للأزهر وشيخه وعن سعادته بنيل درجة الدكتوراه الفخرية من الأزهر الشريف؛ مؤكداً على أهمية دور الأزهر فى مواجهة المنظمات الإرهابية وعلاج الصراع بين السنة والشيعة باعتباره صراعاً يسىء إلى الإسلام، وأنه أشاد بجهود الإمام الأكبر فى تفعيل الحوار لبيان حقائق الإسلام والمسيحية.

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