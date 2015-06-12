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رئيس بورتو يعلن: جاكسون مارتينيز إلى ميلان

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رئيس بورتو يعلن: جاكسون مارتينيز إلى ميلان رئيس بورتو يعلن: جاكسون مارتينيز إلى ميلان

أعلن خورخي نونو دا كوستا رئيس نادي بورتو أن جاكسون مارتينيز مهاجم الفريق البرتغالي اختار الانضمام إلى صفوف ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت طوال الأسبوع الماضي إلى أن ميلان يرغب في ضم اللاعب الكولومبي لتدعيم صفوف الفريق الذي أنهى الموسم المنقضي في المركز العاشر في الدوري الإيطالي، ولم يتأهل للمشاركة في أي بطولة أوروبية في الموسم المقبل.

وأعلن رئيس بورتو في تصريحات لقناة ناديه التليفزيونية أن مارتينيز اختار الانضمام لميلان مقابل دفع الروسونيري لـ35 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجود في تعاقده.

وواصل"جاكسون أبلغني قبل الذهاب للأجازة أنه يريد الرحيل، وعرفت بعد ذلك أنه اختار الانضمام لميلان".

وتعد هذه هي أولى صفقات ميلان خلال الصيف الجاري، في إطار حملة إدارة النادي للإنفاق من أجل انتداب الكثير من اللاعبين لإعادة الفريق لمكانته المعهودة بدلا من شرائهم بشكل مجاني مثلما كان يحدث خلال الأعوام الأخيرة.

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