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تقرير – فالكاو طلب من جاكسون مارتينيز عدم الانتقال لمانشستر يونايتد

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تقرير – فالكاو طلب من جاكسون مارتينيز عدم الانتقال لمانشستر يونايتد تقرير – فالكاو طلب من جاكسون مارتينيز عدم الانتقال لمانشستر يونايتد

"مانشستر يونايتد لا يعيش أياما جيدة" هذه هي النصيحة التي وجهها الكولومبي راداميل فالكاو لمواطنه جاكسون مارتينيز بضرورة عدم الانتقال للشياطين الحمر.

وكان رئيس نادي بورتو قد أعلن يوم الجمعة عن توصله لاتفاق مع ميلان ينتقل بمقتضاه جاكسون مارتينيز إلى صفوف ميلان مقابل دفع الشرط الجزائي البالغ 35 مليون يورو (طالع التفاصيل).

ولكن قبل ذلك، كان مانشستر يونايتد من ضمن العديد من الأندية المهتمة بضم المهاجم الكولومبي، ولكن فالكاو الذي عاش موسما سيئا رفقة الفريق الإنجليزي طوال مدة إعارته نصح مواطنه بعدم الانتقال إلى مسرح الأحلام.

وأفادت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن فالكاو قال لمارتينيز أن مانشستر يونايتد لا يعيش أياما جيدة، ونصحه بعدم الالتفات للعرض المقدم له من النادي الإنجليزي.

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