أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نيابة الشرقية تعاين جثمان "مدرس أبو كبير" قتله ملثمون بشارع بالمدينة

Google+ Print
نيابة الشرقية تعاين جثمان "مدرس أبو كبير" قتله ملثمون بشارع بالمدينة نيابة الشرقية تعاين جثمان "مدرس أبو كبير" قتله ملثمون بشارع بالمدينة
انتقل أحمد قاسم عبد الحفيظ، وكيل أول نيابة أبو كبير، منذ قليل، بإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال، إلى مستشفى أبو كبير العام، لمعاينة جثمان "السيد فتحى جمعان" مدرس، الذى لقى مصرعه، مساء اليوم، أثناء عودته من عمله، حيث أطلق ملثمون عليه وابلا من الأعيرة النارية، بسوق أبو شرة بمدينة أبو كبير، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، بقيام 4 ملثمين بقتل "السيد جمعان" مدرس بالتربية والتعليم ويعمل محاسب فى وكالة بسوق أبو كبير، أثناء عودته من عمله بمدينة أبو كبير.. وقال شهود عيان بأبو كبير إن السيد جمعان من أشد الرافضين لمسيرات الإخوان بأبو كبير، ويتصدى لمسيراتهم.


>ملثمون يقتلون مدرسا معروفا بتصديه لمسيرات الإخوان بالشرقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365