نيابة الشرقية تعاين جثمان "مدرس أبو كبير" قتله ملثمون بشارع بالمدينة

انتقل أحمد قاسم عبد الحفيظ، وكيل أول نيابة أبو كبير، منذ قليل، بإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال، إلى مستشفى أبو كبير العام، لمعاينة جثمان "السيد فتحى جمعان" مدرس، الذى لقى مصرعه، مساء اليوم، أثناء عودته من عمله، حيث أطلق ملثمون عليه وابلا من الأعيرة النارية، بسوق أبو شرة بمدينة أبو كبير، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، بقيام 4 ملثمين بقتل "السيد جمعان" مدرس بالتربية والتعليم ويعمل محاسب فى وكالة بسوق أبو كبير، أثناء عودته من عمله بمدينة أبو كبير.. وقال شهود عيان بأبو كبير إن السيد جمعان من أشد الرافضين لمسيرات الإخوان بأبو كبير، ويتصدى لمسيراتهم.

ملثمون يقتلون مدرسا معروفا بتصديه لمسيرات الإخوان بالشرقية