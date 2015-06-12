"عليلة الجبل الأخضر" خيارك المفضّل في العيد

إذا كنت تبحثين عن واحة جبلية تشكّل خير ملاذ للهروب من حرّ الصيف ولهيب الصحراء، فإن المكان الأنسب هو الجبل الأخضر في سلطنة عمان، الذي يستقبل على مدار السنة، ولا سيما في الربيع والصيف، السائحين من مختلف أنحاء العالم، ولا سيما من دول الخليج.

على ارتفاع 2000 متر فما فوق، تقع سلسلة جبال الحجر المسمّاة "الجبل الأخضر"، وذلك لوفرة الأشجار المعمّرة التي تنتشر في أرجاء المنطقة، وتشكّل علامة فارقة نسبة إلى طبيعتها ومناخها في محيط حار.

إذ قصدت الجبل الأخضر بهدف السياحة أو الاستجمام، لا بد من اختيار منتجع "عليلة الجبل الأخضر" Alila Jabal Akhdar، الذي يضمّ أكثر من 70 جناحاً وفيللا مصمّمة وفق الطراز العماني، علماً أنّها تطلّ بمعظمها على سلسلة جبال الحجر.

كان صُمّم المنتجع ليناسب البيئة العمانية، حيث بُنيت مرافقه بالحجر الجيري المستخرج من الجبل الأخضر، وتوزّعت في أرجائه مشاهد من طبيعة المكان وبعض الفخاريات، التي تشتهر بها المنطقة، إضافة إلى النحاسيات التي تزين ردهة الاستقبال.

فور الدخول إلى منتجع "عليلة الجبل الأخضر"، تستقبلك رائحة البخور العماني، كما يهرع موظفو الاستقبال إلى تقديم القهوة العمانية والتمر.

يشتهر هذا المشروع الذي تمّ افتتاحه منذ سنة ونيف ضمن إطار سلسلة فنادق "عليلة" Alila العالمية، بأنه يمثّل نقطة مثالية للإطلالة على الجبال المحيطة والتمتع بالهواء العليل في أيام الحر، نظراً إلى ارتفاع المنطقة التي تحضنه.

هناك، يمكن للزائرين الاستسلام لجلسات التدليك على أيدي محترفين في "السبا"، واختيار العلاجات المناسبة والزيوت المنوّعة.

يضمّ المنتجع مسابح عدة وبرك "جاكوزي" داخلية وخارجية وممرات للمشاة. في هذا الإطار، يمكن الاستفادة من طبيعة المكان للقيام بجولات، إما بسيارات الدفع الرباعي أو سيراً على الأقدام.

على بعد مسافة قصيرة من المنتجع، تقع "نقطة ديانا" التي سمّيت باسمها بعد أن قامت الأميرة الراحلة ديانا بالتخييم لمدة أسبوعين في المكان.

في "عليلة الجبل الأخضر" Alila Jabal Akhdar، يمكن تذوّق الأطباق العالمية والعمانية والهندية في مطبخ المنتجع، فضلاً عن التلذّذ بالبوظة بنكهة التمر، إضافة إلى الجوز وشراب الرمان. علماً أن المنطقة تشتهر بالرمان والجوز والورد والكرز والزيتون الإسباني.

تحاكي الرحلة إلى "الجبل الأخضر" والإقامة في فندق ومنتجع "عليلة" الهروب من كل ما هو صاخب والانغماس في عالم من السكينة والهدوء، حيث يتسنى للزائر فرصة التأمل والاستجمام على أصوات الموسيقى الناعمة المنبثقة على مدار الساعة من أرجاء المكان، إلى جانب خرير المياه المترقرقة من السواقي والبرك المشيّدة حول المكان.

لكي تكتمل الرحلة إلى "الجبل الأخضر"، لا بد أن يكون خيار شركة الطيران مناسباً، ولا سيما للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر "طيران الإمارات" الخيار الأنسب لهم في رحلاتهم إلى سلطنة عمان، حيث المحطة الأولى هي مطار السلطان قابوس. بعدها، ينطلقون نحو منتجع "عليلة" في الجبل الأخضر في رحلة تستغرق ساعتين ونصف الساعة تقريباً، فينفصلون حرّ الصحراء ويتمتعون إلى حيث الهواء العليل والمنعش.

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