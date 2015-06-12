غداً… إنتخابات غرفة الإسكندرية التجارية بين قائمة الوكيل و4 مرشحين

تنطلق فى الثامنة صباح غد السبت، إنتخابات غرفة تجارة الإسكندرية بين قائمة أحمد الوكيل ، و4 أعضاء يخوضون المنافسة بشكل منفرد تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة. تضم قائمة الوكيل 9 أعضاء من الدورة المنتهية، هم أحمد الوكيل رئيس الغرفة ونائبيه خالد فتح الله وأحمد حسن أحمد صقر، وياسر المناويشى، ومحمد النجار، وعمرو مصيلحى، ومحمد حنفى، وشريف بقطر، وينافس قائمة الوكيل 4 مرشحين هم كلا من صبرى عبد الصبور، وعويس السيد، ومحمود قداوة، وعبد الناصر فرحات.

تأتى انتخابات غرفة تجارة الإسكندرية ضمن إنتخابات الغرف التجارية بـ26 محافظة فى دورة جديدة مدتها 4 سنوات تنتهى فى 2019، حيث أنجزت عدداً من الغرف إنتخاباتها بالتذكية بين أعضائها ومنها غرف القاهرة التجارية، والقليوبية، والفيوم.. ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة نتائج الانتخابات مساء غد السبت بعد انتهاء التصويت.