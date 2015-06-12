بنك اليابان الدولى يدرس إقامة مشروعين لإنتاج الطاقة فى مصر

كشف شين تيتشى جين نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى، أن البنك يدرس إقامة مشروعين لإنتاج الطاقة فى مصر معرباً عن تطلعه إلى توقيع مذكرات تفاهم فى هذا الشأن على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة لطوكيو. جاء ذلك خلال لقاءه بوزير الإستثمار أشرف سالمان على هامش زيارته لمصر ولقاءه بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. حضر اللقاء بين وزير الإستثمار والمسئول المصرفى اليابانى عدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.

من جانبه أكد أشرف سالمان وزير الإستثمار، على إلتزام الحكومة بإستكمال خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمل على تحسين مناخ الإستثمار والقضاء على البيروقراطية من خلال تفعيل نظام الشباك الواحد، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة التى تساهم فى توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة والفقر. وأشار وزير الإستثمار إلى قانون الإستثمار الجديد والحوافز الإستثمارية التى يقدمها بهدف تنمية محافظات الصعيد والمحافظات النائية والأكثر احتياجاً.

واستعرض أشرف سالمان الفرص الإستثمارية المتاحة فى قطاع البنية الأساسية وقطاع الطاقة، وكذلك التطورات التى طرأت على قطاع الطاقة خلال الفترة السابقة مؤكداً أن الحكومة لديها رؤية واضحة لهذا القطاع بإعتباره من أهم القطاعات اللازمة للإنطلاق الإقتصادى. وأكد نائب محافظ بنك اليابان الدولى أن التطورات التى شهدها الإقتصاد المصرى خلال الفترة السابقة، ونجاح مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى أدى إلى وضع الإقتصاد المصرى مرة أخرى على خريطة الإستثمار العالمية مؤكداً تطلع البنك للتواجد فى مصر خاصة فى مجال البنية الأساسية والطاقة حيث تتميز اليابان بتوفر خبرات متميزة فى هذه المجالات.