ضبط 12 كيلو بانجو شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس

تمكنت قوات التأمين المشتركة من قوات الأمن والجيش الثالث، اليوم الجمعة، من أحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بسيارة بخليج السويس.

تلقي قوات تأمين بطريق السويس شرق نفق الشهيد أحمد حمدي معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق سيارة نقل .

قال مصدر أمني، أن قوات تأمين الطرق اخطرت القوات المتمركزة بطول خليج السويس بالمعلومات وتم بالتنسيق مع القوات المسلحة وتم الأشتباه بأحد السيارات بالقرب من الشاطئ برأس صدر على متنها اجولة معدة للتهريب ، حيث تم مداهمت السيارة وضبطها وعثر بداخلها على 12 لفة صغيرة بداخلها نبات البانجو يزن 12 كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة باحد المناطق الأمنية وجاري تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولي التحقيقات.