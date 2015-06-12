سعد سمير: الروح الجميلة في معسكر المنتخب تدفعنا لإرضاء الجماهير

قال سعد سمير مدافع الأهلي المنضم لمنتخب مصر إن الروح الجميلة في المعسكر تساعد على زيادة التركيز من أجل الفوز على تنزانيا في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد.

وانضم سمير مع رمضان صبحي في قائمة المنتخب لمواجهة تنزانيا من الأهلي.

وأضاف سمير للصحفيين يوم الجمعة "مباراة تنزانيا ستكون صعبة لأنها أول مباراة رسمية لنا. هناك حالة تجانس رائعة نظرا لطول فترة المعسكر".

وتابع "هيكتور كوبر المدير الفني يعمل على تحفيظنا جمل ويركز على دراسة الفرق بشكل نظري وتطبيقه في التدريبات وركزنا على نقاط القوة والضعف".

وأتم "الروح الجميلة في المعسكر تدفعنا لتحقيق نتيجة جيدة ترضي الجماهير المصرية".