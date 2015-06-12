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النني: منتخب مصر يمتلك مدرب عالمي

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النني: منتخب مصر يمتلك مدرب عالمي النني: منتخب مصر يمتلك مدرب عالمي

"نمتلك مدرب عالمي يعمل على تحفيظنا تعليمات هامة للغاية".. هكذا بدأ محمد النني حديثه عن المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر قبل مواجهة تنزانيا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة تنزانيا يوم الأحد في أولى مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

كوبر قرر استبعاد كلا من عمرو السولية وصلاح عاشور ومحمود قاعود إلى جانب تأكد غياب أحمد المحمدي للإصابة.

طالع - المنتخب يوضح لـ في الجول سبب استبعاد السولية

وتحدث لاعب وسط بازل المتوج بلقب الدوري السويسري عن كوبر قائلا: "هو مدرب عالمي يعمل على تحفيظنا العديد من التعليمات الهامة للغاية التي تفيدنا بشدة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين بحضور مراسل FilGoal.com "نطمح على تقديم كل شيء وهذا ما نريد وسنقدم كل ما عندنا لأجل تحقيق أهدافنا".

وأتم "نفتقد الحضور الجماهيري بشدة ولكننا لن نتوقف عن تحقيق ما نريد".

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فيديو اليوم السابع

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