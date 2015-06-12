مرتضى منصور لـ في الجول: سقف الزمالك في صفقة صالح جمعة 40 مليون جنيه

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه لن يستسلم أمام رغبة صالح جمعة لاعب وسط إنبي بالانتقال للأهلي في الموسم المقبل.

وكان صالح جمعة قد أعلن رغبته بالانتقال للأهلي في الموسم المقبل. لكن الزمالك أعلن تمسكه بإتمام الصفقة.

رئيس إنبي يجيب.. ما مصير صالح جمعة لو تفوق عرض الزمالك على الأهلي؟

وأضاف مرتضى لـFilGoal.com يوم الجمعة "الزمالك موقفه واضح منذ البداية. سندفع أكثر من الأهلي بأي ثمن مقابل شراء عقد صالح جمعة".

وتابع "سقف الزمالك سيقف عند 40 مليون جنيه.. وإن قرر إنبي بيع اللاعب بأقل من هذا السعر ستتهم إدارته بإهدار المال العام".

وكان ماجد نجاتي رئيس مجلس إدارة إنبي قد صرح في وقت سابق حول ما إذا ما زايد أحد الناديين على الآخر بأنه سيحتكم لرغبة اللاعب.

وأردف مرتضى "أود الإشارة إلى أن علاقتنا بالأندية السعودية يهددها تصرف أحمد قطان السفير السعودي في مصر".

وأشار "عندما أراد أهلي جدة شراء عبد الشافي لم نعترض. وعندما طُلب أيمن حفني لم نمانع.. هذا الرجل قد يفسد علاقتنا، فاحذروا".

وكان مرتضى منصور قد هاجم السفير السعودي ووصف تصرفه بـ"غير المسؤول" بعدما تعاقد الأهلي مع جون أنطوي.