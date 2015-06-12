بالفيديو – شاهد ملعب شرم الشيخ الذي قد يستضيف القمة

مع تحديد موعد إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الحادي والعشرين من شهر يوليو المقبل، مازال اسم الملعب الذي سوف يستضيف المباراة غامضا.

وكان اتحاد الكرة قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن القمة لن تقام في ملعب الجونة، وأنهم يحاولون الحصول على موافقة لإقامتها في ملعب جديد بشرم الشيخ.

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه حال الفشل في الحصول على موافقات أمنية لإقامة المباراة هناك، فإنها قد تقام في ملعب السويس الجديد.

وذاع البرنامج التليفزيوني الملاعب اليوم لقطات مصورة لملعب شرم الشيخ، ووضح فيه أن أرضية الملعب يوجد بها بعض الحفر.

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