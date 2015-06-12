جدّدي شعرك مع سيروم Mythic Oil الجديد من لوريال بروفيسيونال

اطلقت لوريال بروفيسيونال، إحدى الماركات الرائدة في العنايات المقدّمة د والمستحضرات الاحترافية للعناية بالشعر، سيروم Mythic Oil الحصري – الفاخر، المجدد للشعر والمخصّص للاستعمال الاحترافي فماذا في جديدها هذا :

ينصح مصفّفو الشعر باستعمال سيروم Mythic Oil نظراً إلى قدرته اللافتة على تنعيم الشعر وحمايته طيلة 24 ساعة من عوامل الحرّ والرطوبة والتجعّد. لذا، يعتبر هذا المستحضر من لوريال بروفيسيونال مثالياً لسيّدات المنطقة. ويمكن شراء هذا العناية الاحترافية من صالونات تصفيف الشعر.

منذ اللحظة الأولى سيناشد سيروم Mythic Oil حواسك كما لم تعهديه سابقاً. فقد استوحي تصميم عبوّته المميزّ من العمارة الشرقية، وحين تفتحين القارورة، تفوح روائح الأزهار الرقيقة لتعطي لمحة عن التجربة الشاعرية التي ستنعمين بها لاحقاً. فكميّة صغيرة فقط من تركيبة المستحضر الغنيّة كفيلة بمنحك ترطيباً وتغذية عميقين ليصبح شعرك أقلّ تشابكاً، وناعماً ومتجدّداً كما لم يسبق له مثيل.

سيروم Mythic Oil هو الحلّ المثالي للسيّدات اللواتي يبحثن عن تغذية وتجديد مبهرين. فهذا المستحضر الفعّال جدّاً هو نجم مجموعة Mythic Oil نظراً إلى قدرته على تغذية الشعر بشكل مذهل. فهو يحتوي على جزيئات أساسيّة تتألّف منها ألياف الشعر، كما يمكن وضعه مباشرة على فروة الرأس بحيث يتغلغل على الفور مع لمسة من الترف الساحر. فزيت زهرة الربيع المسائية يقلّص من تلف الشعر وتكسّره، ويقوّي بالتالي خصله وينعّمها. يُستعمل هذا السيروم قبل استخدام مجفّف الشعر ليساعد على تجديد فروة الرأس ومنحها الحيويّة، بالإضافة إلى تحويل الشعر من تالف إلى صحي ونابض بالحياة.

أمّا للسيّدات اللواتي يعشقن الفرادة... يتوفّر Mythic Oil بإصدار فاخر. فعبوّته تُقدّم بتصميم مترف إلى جانب هديّة ناتجة عن التعاون حصرياً مع مصمّمة المجوهرات المشهورة عالمياً Vanessa Pinoncely من Dear Charlotte، التي تستمدّ وحيها من المجوهرات الرومنسية القديمة. ولقد سبق لها أن عملت مع مجلة Vogue Paris ومشاهير أمثال Doutzen Kroes، Karlie Kloss، وLara Stone في مهرجانات "كان". ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ تحفتها المصمّمة خصيصاً تطلّ بكلّ أناقة على قارورة الإصدار الفاخر لـ Mythic Oil – إنّها هدية آسرة ومتلألئة تعكس الجوهر الحقيقي لهذه التجربة المترفة.

والآن مع مستحضر Mythic Oil الجديد من لوريال بروفيسيونال، باتت العناية الاحترافية بالشعر عبارة عن تجربة رائعة، حسيّة، فاخرة إلى أبعد الحدود، ومرضية شأنها شأن النتيجة النهائية التي تحصلين عليها!