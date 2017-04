3 خطوات من فيشي لبشرة مثالية

بيروت- سيدتي نت

منذ تأسيسها عام 1931 على يد الدكتور Haller، سلّطت شركة Vichy الضوء على أهمّية تنظيف البشرة بعمق، باعتباره خطوة أساسيّة في الحفاظ على صحّة البشرة وجمالها. واليوم، بعد 80 عاماً على ذلك، يسرّ ماركة Vichy أن تقدّم لك أحدث الإضافات إلى مجموعاتها لتنظيف البشرة Pureté Thermale، مرتكزةً على معارفها المعمّقة في وظائف البشرة الحيويّة. لذا، توفّر هذه المستحضرات المبتكرة تنظيفاً يلائم كلّ امرأة بغية مساعدة بشرتها على الظهور بأبهى حلّة على الإطلاق.

مع Pureté Thermale، أعادت Vichy صياغة مستحضرات التنظيف وإزالة المكياج. فهذه المجموعة عبارة عن الجيل الجديد من مستحضرات التنظيف، وهي تؤمّن إذاً فعاليّة أكبر وتمنح شعوراً أكثر متعة وروعةً من خلال احتوائها على مكوّنات للعناية بالبشرة مع خصائص مضادّة للتلوّث وتشكّل الجذور الحرّة. كما أنّها تقدّم قوامات مختلفة معزّزة بروائح ناعمة. واستناداً إلى الأبحاث التي أجرتها، تعلم الماركة أنّ التنظيف بالنسبة إلى معظم النساء، هو عنصر رئيسي في نظام العناية بجمالهنّ والخطوة الأولى فيه.

في الواقع، تشعر النساء أنّ التلوّث وعسر الماء يؤثّران سلباً على صحّة البشرة وجمالها، في الوقت الذي يُجمعن فيه على أنّ التنظيف أمر أساسي لتستعيد البشرة أروع إطلالتها. وفي هذا المجال، يمكن الاعتماد طبعاً على مجموعة Pureté Thermale من Vichy. فقد عُزّزت بالمياه الحراريّة Vichy Thermal Spa Waterفي صلب تركيباتها، إضافة إلى مكوّنات فعّالة وموجّهة أخرى. والجدير ذكره هنا أنّ Vichy Thermal Water غنيّة بـ15 معدناً ذي خصائص معيّنة تعمل على تلطيف البشرة وتقويتها وتجديدها. كذلك الأمر، اختارت Vichy مكوّنات وتركيبات بفعاليّة فائقة، ونعني بذلك، Captelae، وهي خلاصة نباتية مستخرجة من الشيا، تقوم بإزالة الملوّثات، إضافة إلى المورينغا، وهي مكوّن فعال ضدّ التلوّث مع خصائص حامية. ومن ثمّ، أدخلتها في تركيبات معدّة أساساً من الغليسرين، زبدة الشيا أو الـ Amilite لمنح شعور ببشرة منتعشة وراحة قصوى. هذا ما يؤدّي إلى التخلّص من الملوّثات التي تسدّ مسام البشرة لمنحك بشرة نقيّة، تشعّ جمالاً وإشراقاً.

تضمّ تشكيلة Pureté Thermale الجديدة مستحضر Fresh Cleansing Gel، وهو جل جديد تماماً يغمر البشرة بانتعاش مذهل بينما يزيل الشوائب وآثار التلوّث، ويقلّص من الشعور باشتداد البشرة أو الوخز المزعج الناتج عن عسر الماء. إنّه إذاً معدّ خصيصاً للنساء اللواتي يرغبن في الحصول على بشرة فائقة النظافة. فتركيبة Fresh Cleansing Gel تتألف من مكوّن Amilite لملمس غني وكريمي، ومن المورينغا المضادّة للملوّثات. وقد برهنت الاختبارات أنّ هذا المستحضر أكثر فعاليّة بنسبة 63% حتّى على أصغر الجسيمات الملوّثة. كما أنّه يتحوّل إلى رغوة مرطّبة تترك البشرة بنظافة ونقاوة ونعومة وراحة أكبر.

أمّا أحد المستحضرات الأخرى ضمن أحدث تشكيلة Pureté Thermale فهو الزيت المنظّف Beautifying Cleansing Micellar Oil المناسب للبشرة الجافّة جدّاً إذ يمنحها شعوراً بالراحة، وللبشرة الدهنية أيضاً كونه ينظّفها بفعاليّة تامّة من الزهم الزائد. فالجزيئات المزدوجة الطرف أو ما يُسمى بالمذيلات في التركيبة تجتمع مع زيت زهرة الكاميليا المغذّي لإزالة المكياج بسرعة وسهولة، وتقديم العناية للبشرة في آن معاً. ممّا لا شكّ فيه إذاً أنّ هذا الزيت قد صُمّم للنساء اللواتي يردن التمتّع بتجربة مبهجة وتحسين نوعيّة بشرتهنّ مع الوقت، فتصبح أجمل وأنعم يوماً بعد يوم.

أخيراً، إليك منظّف 3-in-1 One Step Cleanser؛ المستحضر الأكثر مبيعاً عالمياً في الوقت الحالي والذي سيوفّر لك الوقت بالتأكيد. فقوامه الشبيه بالميلك مصمّم ليكون ناعماً على البشرة، فتستفيد منه النساء اللواتي يبحثن عن الجمع بين المنظّف والتونر ومزيل مكياج العيون في مستحضر واحد. بالتالي، لا يناسب هذا المنظّف أساليب الحياة المليئة بالانشغالات فحسب بل يوفّر أيضاً الفعاليّة المكتشفة حديثاً على أصغر الجسيمات الملوّثة. وبفضل تركيبته المعزّزة بخلاصة الشيا، أي Captelae، يمتاز بفعاليّة أكبر بنسبة 72% ضدّ التلوّث مقارنة مع مستحضرات التنظيف التقليدية المرتكزة أساساً على الماء. استناداً إلى ذلك، يعد منظّف 3-in-1 One Step Cleanser بتعزيز إشراق البشرة بينما يحسّن من قوامها، كما يجب أن يفعل المنظّف المثالي!

تتألّف مجموعة Pureté Thermale من 6 مستحضرات، 6 قوامات، و6 تقنيات استعمال مختلفة لتناسب أسلوب حياة كلّ امرأة واحتياجاتها لدى العناية بجمالها. وهي تقدّم إذاً تركيبات ملائمة لكلّ مرحلة من حياتها. أمّا المستحضرات الأخرى في المجموعة فهي السائل المنظّف 3-in-1 One Step Cleansing Micellar Solution، مزيل مكياج العيون المقاوم للماء Waterproof Eye Make-Up Remover والكريم الرغوي المنظّف والمرطّب Hydrating and Cleansing Foaming Cream. وقد ابتكرت جميعها نظراً إلى الحاجة المتنامية لتنظيف البشرة بعمق. وبالإضافة إلى تقديم مستحضرات تناسب كلّ نوع بشرة واحتياجاتها، فإنّ تشكيلة Pureté Thermale من Vichy الجديدة تؤمّن بواسطة خصائصها المضادّة للتلوّث والجذور الحرّة، الحلّ الأمثل لبشرة نظيفة وصحّية وجميلة فعلاً!