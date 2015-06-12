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محافظ البحر الأحمر: المؤتمر الاقتصادى بالغردقة يومى 11 و12 سبتمبر المقبل

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محافظ البحر الأحمر: المؤتمر الاقتصادى بالغردقة يومى 11 و12 سبتمبر المقبل محافظ البحر الأحمر: المؤتمر الاقتصادى بالغردقة يومى 11 و12 سبتمبر المقبل
أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن المؤتمر الاقتصادى الثانى لعرض فرص الاستثمار بمحافظات أقليم الصعيد فى 11 و12 من سبتمبر المقبل.

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال كلمته فى المؤتمر التمهيدى للمؤتمر الاقتصادى المذعم إقامته فى سبتمبر المقبل والذى أقيم اليوم بحضور 3 وزراء و7 محافظين ورئيس هيئة التنمية السياحية إن محافظة البحر الأحمر سوف تتشرف بإقامة تلك المؤتمر لعرض فرض الاستثمار فى جميع محافظات أقليم الصعيد.

وتطرق المحافظ فى حديثة إلى المشروع القومى المثلث الذهبى مؤكدا على أنه ينتظر رد الشركة الإيطالية الاستشارية للانتهاء من مخططاتها وبعد ذلك يبدأ العمل الفعلى للمشروع لخدمة جميع محافظات أقليم الصعيد للاستثمارات الخامات والمعادن به.
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