عابد فهد لمنى بو حمزة: عفواً من أنت؟

استضافت الإعلامية منى بو حمزة في الحلقة الأخيرة من الموسم السابع من برنامج "حديث البلد"، على شاشة الـ"MTV"، أبطال المسلسل الرمضاني المرتقب "24 قيراط"؛ عابد فهد، وماغي أبو غصن، وباسم مغنية، في حين غابت سيرين عبد النور لظروف خاصة حسب ما أوضح الضيوف، إلى جانب كاتبة العمل ريم حنا.

وتمحور الحديث عن مسلسل "24 قيراط"، إذ تكلّم كل نجم عن دوره في العمل.

عابد فهد لمنى بو حمزة: "عفوا مين حضرتك"

وتحدث عابد فهد عن شخصيته في العمل "يوسف"، الرجل الثري الذي يفقد ذاكرته إثر تعرّضه لحادث سير، مشيراً إلى أن "يوسف" افقتد في طفولته إلى العاطفة والحنان، وأوضح أن من يفقد الذاكرة تصبح شخصيته متناقضة تماماً لشخصيته الأساسية، وقال ممازحاً لمنى "عفواً من حضرتك"، باعتبار أنه فاقد الذاكرة.

وفي سؤال توجّهت به منى لعابد فهد عن ثمن الحصريّة في مسلسل واحد خلال شهر رمضان، علماً أن عابد كان قد قدّم ثلاثة أعمال في رمضان 2013، صرّح الممثل أن هذه الحصرية مدفوع ثمنها له، وقال: "طبعاً التعويض المادي يوازي حصرية هذا العمل"، وأضاف: "الشركة المنتجة تكون حريصة على أن يكون الفنان في مسلسل واحد".

ماغي أبو غضن: أبكي عندما أمثّل مع عابد فهد

أما ماغي أبو غصن، فعبرت عن الخوف الذي كانت تعيشه أثناء الوقوف أمام عابد، وأوضحت أن كل مشهد كانت تصوّره كانت تشعر وكأنه المشهد الأول والوحيد لها معه، واصفةً ذلك بالإمتحان، وقالت إنه يستفزها لأنها تبكي عندما تمثّل معه من دون الإستعانة بقطرات اصطناعية، لأن عابد ينقل لها إحساس وشرارة يجعلناها تبكي تلقائياً، على حد وصفها.

وعن غيابها عن الساحة الفنية، بررت ماغي هذا الغياب الذي دام 7 سنوات، بزواجها وإنجابها الأطفال.