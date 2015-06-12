كيتلين جينر تناقش تحولها الجنسي مع مجموعة مشردين

ظهرت Caitlyn Jenner للمرة الأولى علناً بشخصيتها الجديدة بعد تصدّرها غلاف مجلة Vanity Fair منذ أسبوع، في مركز لوس أنجلوس للشباب LGBT، حيث تحدّثت عن تجربتها في التحوّل الجنسي من رجل إلى امرأة.

Caitlyn البالغة من العمر 65 عاماً أمضت أكثر من ساعتين داخل المركز الذي يستضيف 100 شاب وشابة يومياً، أغلبيتهم من المشرّدين، فاطلعت على سير العمل فيه، والتقت مجموعة من الشباب شاركوها قصصهم وكانوا متحمسين جداً للقائها.

وجاءت هذه الزيارة ضمن تصويرها السلسلة الوثائقية الجديدة "I am Cait" حيث رافقتها مجموعة من المصوّرين ومن المرافقين الشخصيين.

وأعلنت Caitlyn أنها لا تقوم بهذا الأمر من أجل المال بل لمساعدة نفسها والأشخاص الذين يمرون بحالة مشابهة.

ولم تغفل Caitlyn عن تقديم نفسها بطريقة وديّة، إذ قدّمت للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و24 عاماً الهدايا.

يُذكر أن Caitlyn Jenner توجّهت مؤخراً إلى الطبيب Harrison H. Lee الذي أجرى لها عمليات التجميل لشكره على إنجازه، حيث قدّمت له عدد مجلة " Vanity Fair"، حيث ظهرت على الغلاف كامرأة لأوّل مرّة.

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