الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال تناوُل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على صعيد القمة الثلاثية الاخيرة بين مصر وقبرص واليونان، بما يدعم الشراكة بين الدول الثلاث من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

واضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً بحث التطورات على الصعيد الاقليمي، واستعراض سبل دفع جهود السلام في منطقة الشرق الاوسط بالاضافة إلى دعم الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الارهاب.