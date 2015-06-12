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وفاة متهم جنائي داخل السجن لإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية

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وفاة متهم جنائي داخل السجن لإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وفاة متهم جنائي داخل السجن لإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية

صورة أرشيفية

لقي متهم جنائي مصرعه داخل سجن مركز شرطة سمالوط، جراء إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقله للمستشفى العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين عدم وجود شبهة جنائية.

3كان اللواء محمد الهلباوي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي، بوفاة محبوس داخل سجن مركز شرطة سمالوط.

وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها العقيد هشام بشر مفتش المباحث والنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث المركز، حيث تبين وفاة متهم يدعى جابر شعبان 26 سنة محبوس احتياطيا على ذمة قضية مخدرات منذ يوم 5مايو الماضي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.

وتولى عمر الحوتي وكيل نيابة سمالوط، التحقيق في الواقعة والذي قام بمناظرة الجثهة وانتداب طبيب شرعي للكشف عليها، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وصرح بدفن الجثة.

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