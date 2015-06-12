طائرات التحالف تقصف مواقع ميليشيات الحوثيين فى عمران بشمال اليمن

قصفت طائرات دول التحالف العربي، اليوم الجمعة ، مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح فى محافظة عمران شمال اليمن.

وذكر موقع "يمن سكاي" الإخبارى إن الطائرات استهدفت مبنى المحافظة بالمدينة ، وتم تدمير أجزاء كبيرة منه ، و"جبل ضين"، حيث يتمركز الحوثيون ومقر اللواء 310 الذى يسيطر عليه الحوثيون منذ دخولهم المحافظة ، قبل حوالى عام واللواء التاسع ومقر الشرطة العسكرية.

يذكر أن محافظة عمران المجاورة لصعدة تعد أحد معاقل ميليشيات الحوثيين فى شمال اليمن.

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