محكمة أمريكية تسقط إدانة يمنى كان ينشر أخبار القاعدة

أسقطت محكمة استئناف بالولايات المتحدة اليوم الجمعة حكما بإدانة يمنى بالتآمر أصدرته محكمة عسكرية أمريكية فى معتقل خليج جوانتانامو فى كوبا عام 2008 لنشره دعاية لتنظيم القاعدة.

ووافق قاضيان من ثلاثة فى محكمة استئناف أمريكية على إسقاط الإدانة عن على حمزة البهلول الذى سجل مقاطع فيديو لتنظيم القاعدة الذى أسسه وتزعمه أسامة بن لادن.

وكتبت القاضية جوديث روجرز نيابة عن المحكمة تقول إنه تعين تنحية الإدانة جانبا لأن المحكمة العسكرية الخاصة فى جوانتنامو لا سلطة لها للحكم على بهلول بالإدانة بتهمة التآمر.

وأضافت أن التآمر ليس جريمة يعترف بها قانون الحرب الدولى.

واستخدمت الولايات المتحدة محاكم عسكرية تشكلت لأول مرة فى عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن فى محاكمة عدد من الأجانب المشتبه بصلاتهم بالإرهاب الذين احتجزوا فى جوانتنامو بزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب بدلا من أن تقدمهم لمحاكم عسكرية عادية أو محاكم مدنية.

وسجل بهلول مقاطع فيديو بهدف تجنيد عناصر للقاعدة كما سجل مقاطع تضمنت وصايا بعض منفذى هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة.

وبعد ثلاثة أشهر من الهجمات ألقى القبض على بهلول فى باكستان ونقل إلى قاعدة جوانتنامو.

وأدانته محكمة عسكرية بثلاث جرائم وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة فى سجن موجود فى القاعدة.

وفى يوليو 2014 أسقطت محكمة الاستئناف إدانته بالجريمتين الأخريين وهما تقديم دعم مادى للإرهاب وتحريض آخرين على ارتكاب جرائم حرب.

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