النيابة تحصل على "DNA" القتيلين الإرهابيين وتستمع لمصابين وشهود بالأقصر

واصل فريق من النيابة العامة ورجال المعمل الجنائى والطب الشرعى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أعمالهم فى التحقيقات بحادث هجوم 3 مسلحين على ساحة معبد الكرنك، ومصرع اثنين منهما وإصابة الثالث، حيث استمع فريق النيابة لأقوال 4 مصابين و6 من شهود العيان من العمال بالمنطقة.

وحصل فريق النيابة على عينات الـ"دى إن أيه" من جثتى الإرهابيين للكشف عن هويتهما، وكذلك للاستعانة بالبصمة الوراثية والحمض النووى لتحديد شخصية الإرهابيين، واستعجلت تحريات جهازى الأمن الوطنى والمباحث الجنائية حول الواقعة ومرتكبيها.