إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارتهم على طريق مطروح

تبلغ لقسم شرطة مطروح بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 23 طريق مطروح- إسكندرية أسفر عن وقوع إصابات بين 6 أشخاص من أسرة واحدة من محافظة الإسكندرية.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 3267 س أ م قيادة أحمد السيد فتح الله (40 سنة) مدير إدارة شركة سيدى كرير للكيماويات، مقيم عمارات الضباط الإسكندرية، وبالطريق المشار إليه فى الاتجاه إلى الإسكندرية وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى الأيمن للسيارة مما أدى إلى انحراف السيارة ووقوع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة مصاب بجروح بفروه الرأس وسجحات وكدمات متفرقة بالجسم وأسماء على محمد عبد الهادى زوجة قائد السيارة ( 37 سنة ) ربة منزل، مقيمة ذات العنوان، مصابة بكسر بالساعد الأيمن وعمر أحمد السيد ( 9 سنوات ) نجل قائد السيارة طالب، مقيم مصاب بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم وزياد أحمد السيد ( 12 سنة ) طالب، مصاب باشتباه كسر بالفقرات وهبة عبد السلام ( 40 سنة ) ربة منزل مقيمة ذات العنوان مصابة باشتباه كسر بالفقرات وسيف الدين عمر محمد ( 11 سنة ) طالب نجل المصابة الخامسة ومصاب باشتباه كسر بالفقرات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح للعلاج وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بمضمون الفحص، ولا يتهم أحد بالتسبب فى الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة.

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