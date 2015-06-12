ضبط نجار لاتهامه فى 11 قضية سرقات ومخدرات بمكتب بريد طنطا

تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط نجار سابق اتهامه فى 11 قضية، أثناء قيامه بسرقة أحد عملاء مكتب بريد طنطا وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية بشرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبط "أيمن. ر.م" 27 سنة نجار موبيليا ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا – الغربية، سبق اتهامه فى عدد 11 قضية متنوعة ( سرقة – سرقة مسكن – ضرب – مطواة – إتلاف – تعاطى مخدرات ) آخرها القضية رقم 52/2012 جنح قسم شرطة ثان طنطا "إتلاف"، وذلك أثناء قيامه بالشروع فى سرقة أحد عملاء مكتب بريد طنطا الرئيسى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2ح إدارة شرطة البريد، وأرسل بالمتهم لقسم شرطة ثان طنطا لقيده وعرضه على النيابة .