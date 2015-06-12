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ضبط 12 كيلو بانجو شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس

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ضبط 12 كيلو بانجو شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس ضبط 12 كيلو بانجو شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس
تمكنت التأمين المشتركة من قوات الأمن والجيش الثالث اليوم الجمعة، من إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بسيارة بخليج السويس.

تلقى قوات تأمين بطريق السويس شرق نفق الشهيد أحمد حمدى معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق سيارة نقل.

قال مصدر أمنى: إن قوات تأمين الطرق أخطرت القوات المتمركزة بطول خليج السويس بالمعلومات، وتم بالتنسيق مع القوات المسلحة وتم الاشتباه بإحدى السيارات بالقرب من الشاطئ برأس صدر على متنها أجولة معدة للتهريب، حيث تم مداهمة السيارة وضبطها وعثر بداخلها على 12 لفة صغيرة بداخلها نبات البانجو يزن 12 كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة بإحدى المناطق الأمنية وجارٍ تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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مصر 365