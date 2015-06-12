أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"واتس آب اليوم السابع": مصرع سيدتين وإصابة 5 فى تصادم على محور 26 يوليو

Google+ Print
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين خبراً بمصرع سيدتين وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بعد تصادمها بسيارة ملاكى على محور 26 يوليو، مشيراً إلى أن قوات الأمن وصلت لمكان الحادث قبل سيارات الإسعاف.

وأضاف أن القتيلين تم نقلهما لمستشفى الشيخ زايد، لافتاً إلى أن السيارة الملاكى التى تهشمت كان يقودها ضابط شرطة بدرجة رائد أصيب بجرح بسيط بالرأس.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365