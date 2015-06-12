"واتس آب اليوم السابع": مصرع سيدتين وإصابة 5 فى تصادم على محور 26 يوليو

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين خبراً بمصرع سيدتين وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بعد تصادمها بسيارة ملاكى على محور 26 يوليو، مشيراً إلى أن قوات الأمن وصلت لمكان الحادث قبل سيارات الإسعاف.

وأضاف أن القتيلين تم نقلهما لمستشفى الشيخ زايد، لافتاً إلى أن السيارة الملاكى التى تهشمت كان يقودها ضابط شرطة بدرجة رائد أصيب بجرح بسيط بالرأس.

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